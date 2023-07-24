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РФ должна выбирать «нестандартные цели» для ответов на удары Киева, считает Медведев

13:20 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия должна выбирать нестандартные цели для ударов возмездия за атаки Киева на гражданские цели, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«У нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Значит, нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные. <…> Поэтому бандеровские ублюдки все чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов. К этому надо быть готовым всем», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

«И нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым», — добавил он.

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