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НОВОСТИ

Песков назвал «абсолютной неправдой» утверждения о попадании ВС РФ по собору в Одессе

13:32 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не наносила удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе, он был разрушен ракетой украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши вооруженные силы никогда не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам, поэтому подобные обвинения мы не принимаем, это является абсолютной неправдой», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, «там речь идет об антиракетах, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм».

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