Взрыв произошел на военной базе на Тайване

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере девять человек получили ранения в понедельник в результате взрыва на военной базе на северо-востоке Тайваня. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. Речь идет о военном объекте в городе Цзилун.