Взрыв произошел на военной базе на Тайване
14:00 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере девять человек получили ранения в понедельник в результате взрыва на военной базе на северо-востоке Тайваня. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.
По его данным, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. Речь идет о военном объекте в городе Цзилун.
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