Иностранные наемники в рядах ВСУ в основном ушли с передовой линии фронта — военный

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тяжелые потери, понесенные подразделениями иностранных наемников под Артемовском (украинское название — Бахмут), вынудили их в основном отойти с передовой линии фронта. Об этом ТАСС сообщил командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.

«После событий в Бахмуте, где пачками полегли иностранцы, они вперед не лезут. Они пользуются руками украинцев. Они остаются только за работой каких-то артиллерийских орудий на дальних рубежах», — сказал командир.

Такие данные бойцы подразделения выявляют благодаря разведданным и радиоперехватам, уточнил он.