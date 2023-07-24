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НОВОСТИ

Иностранные наемники в рядах ВСУ в основном ушли с передовой линии фронта — военный

14:12 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тяжелые потери, понесенные подразделениями иностранных наемников под Артемовском (украинское название — Бахмут), вынудили их в основном отойти с передовой линии фронта. Об этом ТАСС сообщил командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.

«После событий в Бахмуте, где пачками полегли иностранцы, они вперед не лезут. Они пользуются руками украинцев. Они остаются только за работой каких-то артиллерийских орудий на дальних рубежах», — сказал командир.

Такие данные бойцы подразделения выявляют благодаря разведданным и радиоперехватам, уточнил он.

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