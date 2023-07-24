Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
14:32 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о дополнительной форме российской национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег. Таким образом, у российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая.
Совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи платформы цифрового рубля — специальной информационной системы, оператором которой, согласно закону, становится Банк России. Закон, за исключением ряда положений, вступает в силу с 1 августа 2023 года.
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