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ВС РФ уничтожили до 95 военных ВСУ на купянском направлении и французскую САУ Cezar

15:00 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская группировка войск «Запад» в ходе специальной военной операции за минувшие сутки уничтожила на купянском направлении до 95 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и самоходную артиллерийскую установку (САУ) Cezar французского производства. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Песчаное Харьковской области. Уничтожено до 95 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Cezar французского производства», — проинформировал он.

По словам Конашенкова, также уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны противника в районе населенного пункта Крахмальное Харьковской области.

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