Запад видит угрозу в расширении БРИКС — эксперт
15:12 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад видит угрозу в расширении БРИКС, объединение представляет опасность для текущего однополярного миропорядка. Такое мнение профессор социологии в Университете Фри-Стейт в Блумфонтейне Педро Мзилени выразил в опубликованной порталом Sowetan в понедельник статье.
«Расширение БРИКС представляет угрозу однополярной системе, которая контролировалась США последние 70 лет», — написал он. Эксперт подчеркнул, что США опасаются военной мощи и экономической независимости России. При этом Запад пытается доминировать над такими странами, как ЮАР, что демонстрирует ситуация с ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест российского президента Владимира Путина, помешавшая ему приехать на саммит БРИКС в ЮАР лично.
По мнению автора, экономическая зависимость ЮАР, Бразилии и Индии от США ослабляет альянс. «Уязвимость ЮАР к иностранному вмешательству в результате непродуманных решений, принятых в первые дни ее независимости [от режима апартеида в начале 1990-х годов], представляет серьезную угрозу глобальному проекту международной трансформации», — говорится в статье.
Как отмечает эксперт, странам Глобального юга нужно обсудить эту проблему на саммите, что сформировать жизнеспособный независимый и самостоятельный альянс, несмотря на западные санкции. «Это потребует расширения блока за счет включения в него быстрорастущих экономик, таких как Эфиопия, чтобы диверсифицировать рынки», — добавил эксперт.
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