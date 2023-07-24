ОПК нужно дополнительно более 16 тыс. специалистов для производства вооружения — Мантуров

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса нужно дополнительно более 16 тыс. специалистов для развертывания производства вооружений и специальной военной техники, сообщил в понедельник зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в приветственном слове к участникам совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе.

«Суммарно, с учетом развертываемых мощностей, нам нужно более 16 тысяч специалистов только для организаций, обеспечивающих поставки наиболее востребованных образцов вооружения и военной специальной техники. Речь идет о рабочем персонале и о технических специалистах и инженерных кадрах», — сказал Мантуров.