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ОПК нужно дополнительно более 16 тыс. специалистов для производства вооружения — Мантуров

15:32 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса нужно дополнительно более 16 тыс. специалистов для развертывания производства вооружений и специальной военной техники, сообщил в понедельник зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в приветственном слове к участникам совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе.

«Суммарно, с учетом развертываемых мощностей, нам нужно более 16 тысяч специалистов только для организаций, обеспечивающих поставки наиболее востребованных образцов вооружения и военной специальной техники. Речь идет о рабочем персонале и о технических специалистах и инженерных кадрах», — сказал Мантуров.

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