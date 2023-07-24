За сутки по Крымскому мосту проехало почти 9 тыс. автомобилей

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

За минувшие сутки по Крымскому мосту проехали почти 9 тыс. автомобилей, интенсивность движения приближается к пиковым значениям лета 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

«За прошедшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 8 935 автомобилей. Таким образом, интенсивность движения приближается к пиковым значениям этого лета, когда в обе стороны ежесуточно проезжало более 14 300 автомобилей», — говорится в сообщении министерства.

Проводится досмотр проезжающих по мосту автомобилей, ведется регулирование их проезда в реверсивном движении так, чтобы не допустить очередей и скопления автотранспорта, добавили в пресс-службе.