Украинские военные обстреляли детсад в Макеевке
16:12 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины обстреляли детский сад в Червоногвардейском районе Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), обошлось без пострадавших, повреждены несколько зданий, сообщил в понедельник глава администрации Макеевки Владислав Ключаров.
«Детский садик Червоногвардейского района попал под обстрел со стороны ВФУ. Волной выбиты окна и повреждены деревья. Без пострадавших», — написал Ключаров в своем телеграм-канале.
В воскресенье Ключаров сообщил, что обстрелу подвергся поселок Лесное в Макеевке, погиб мирный житель, мужчина 1954 года рождения.
НОВОСТИ
- 16:32 24.07.2023
- Парламент Израиля одобрил первую часть судебной реформы, несмотря на протесты оппозиции
- 16:30 24.07.2023
- Собянин: Порядок капитального ремонта в домах-памятниках будет упрощен
- 16:25 24.07.2023
- Топ-менеджеры Сбера участвуют в крупнейшем благотворительном аукционе
- 16:00 24.07.2023
- За сутки по Крымскому мосту проехало почти 9 тыс. автомобилей
- 15:32 24.07.2023
- ОПК нужно дополнительно более 16 тыс. специалистов для производства вооружения — Мантуров
- 15:12 24.07.2023
- Запад видит угрозу в расширении БРИКС — эксперт
- 15:00 24.07.2023
- ВС РФ уничтожили до 95 военных ВСУ на купянском направлении и французскую САУ Cezar
- 14:32 24.07.2023
- Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
- 14:12 24.07.2023
- Иностранные наемники в рядах ВСУ в основном ушли с передовой линии фронта — военный
- 14:00 24.07.2023
- Взрыв произошел на военной базе на Тайване
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать