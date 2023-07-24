Украинские военные обстреляли детсад в Макеевке

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины обстреляли детский сад в Червоногвардейском районе Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), обошлось без пострадавших, повреждены несколько зданий, сообщил в понедельник глава администрации Макеевки Владислав Ключаров.

«Детский садик Червоногвардейского района попал под обстрел со стороны ВФУ. Волной выбиты окна и повреждены деревья. Без пострадавших», — написал Ключаров в своем телеграм-канале.

В воскресенье Ключаров сообщил, что обстрелу подвергся поселок Лесное в Макеевке, погиб мирный житель, мужчина 1954 года рождения.