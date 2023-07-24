Парламент Израиля одобрил первую часть судебной реформы, несмотря на протесты оппозиции
16:32 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Кнессета (парламент Израиля) большинством голосов одобрили в понедельник во втором и третьем чтениях первый законопроект в рамках судебной реформы, вызвавшей массовые протесты оппозиции. Трансляцию заседания ведет парламентский телеканал.
В поддержку документа высказались 64 депутата 120-местного парламента, представляющие правящую коалицию, 56 оппозиционных парламентариев решающее голосование бойкотировали и покинули зал заседаний.
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