Топ-менеджеры Сбера участвуют в крупнейшем благотворительном аукционе

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В России существуют различные форматы благотворительности, один из которых – онлайн-аукцион, победитель которого получает возможность встретиться с известным человеком или профессионалом отрасли. Крупнейший фонд в этой области – Meet for Charity, который работает в России с 2016 года. Как сообщают в фонде, за это время в аукционах приняло участие более 800 героев и было собрано свыше 270 млн руб.

Проект сотрудничает с более 150 фондами – «Дом с маяком», «Линия жизни», «Онкологика», «Старость в радость», «Детские сердца», «Ночлежка» и рядом других организаций. Таким образом, герои аукционов могут выбрать помощь для абсолютно любой категории нуждающихся – больных с онкологией, детям с тяжелыми заболеваниями, одиноким пожилым людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Топ-менеджеры Сбера активно откликаются на предложения фонда стать героями аукциона и охотно делятся с благотворителями своим опытом и экспертизой в банковской отрасли. В рамках нескольких аукционов было собрано более 3 млн руб., в них участвовали зампред правления Сбера Анатолий Попов, первый зампред банка Кирилл Царев, вице-президент, руководитель дирекции по экосистеме юрлиц Сбера Александр Белокопытов.

Анатолий Попов поделился с победителем аукциона секретами банковского бизнеса, развития экосистем в мире и России, рассказал про ключевые инструменты для начинающих и крупных предпринимателей. А Кирилл Царев за завтраком с победителем аукциона рассказал, как покорять горные и бизнес-вершины.

С 24 июля стартует новый аукцион – его героиней станет руководитель пресс-службы Сбера Полина Тризонова. Победителю аукциона она поможет разобрать сложные PR-кейсы в медиа или из жизненного опыта, даст советы по выбору PR-подрядчика и найму пресс-секретаря, сориентирует по общим трендам в медиа и PR. Все собранные на аукционе деньги будут направлены в фонд «Линия жизни», который финансирует лечение тяжелобольных детей по всей стране.