Собянин: Порядок капитального ремонта в домах-памятниках будет упрощен
16:30 24.07.2023
В Москве много домов, являющихся памятниками архитектуры, и зачастую их жильцы испытывают проблемы при попытке ремонта подобных зданий. По словам мэра Сергея Собянина, жителей такого дома могут поджидать сюрпризы, в частности, их может удивить стоимость проведения капремонта.
«Мы за то, чтобы сохранялись памятники культуры, архитектурные памятники, - отмечает глава города. - Очень важно, чтобы сохранить облик, но чтобы это не доходило до абсурда. В любом доме, жилом доме есть объекты охраны, а есть все остальное. И объектом охраны в жилом доме обычно бывает какая-нибудь чугунная лестница или какой-то конек красивый, или еще что-то, но не весь дом. И для того, чтобы ремонтировать в этом доме, не надо делать какую-то сложную экспертизу».
Как отмечает градоначальник, столичные власти долго пытались решить этот вопрос, который нередко становится для москвичей острым. «Недавно был принят федеральный закон – по которому сейчас принимаем свои соответствующие документы, – по которому капитальный ремонт не требует никакой экспертизы домов, пожалуйста, делайте в обычном режиме. За исключением самого объекта охраны в этом доме. Если лестница – объект охраны, давайте будем охранять. А все остальное как в обычном доме», – отметил мэр Москвы. Подобный подход позволит жильцам упростить капремонт в домах – памятниках архитектуры.
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