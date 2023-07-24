Интернет остается под контролем США, нужна интернационализация управления Сетью — Патрушев

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США используют свою монополию на регулирование интернет-пространства для продвижения своих неоколониальных притязаний, поэтому надо двигаться к интернационализации управления Сетью. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Йоханнесбурге (ЮАР) с коллегами из БРИКС и еще семи стран — «друзей пятерки».

«Сегодня управление интернетом остается фактически под единоличным контролем американских корпораций. Через такой монополизм в области регулирования интернет-пространства США продвигают свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование», — сказал Патрушев, слова которого с мероприятия в ЮАР приводит «Российская газета». При этом, как отметил секретарь Совбеза, США «задействуют все возможные ресурсы для стимулирования протестной деятельности в „недемократичных“, по их мнению, странах мира».

«Считаем важным совместно двигаться в сторону интернационализации управления глобальной сетью, повышения в этих процессах представленности и роли развивающихся государств», — заявил Патрушев.