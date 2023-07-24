Путин и Лукашенко посетили Валаам
17:40 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам.
Эта прогулка стала продолжением их двухдневного общения, которое началось в воскресенье с переговоров в Константиновском дворце в Стрельне. После официальной части встречи лидеры посвятили следующие несколько часов воскресного дня поездке в Кронштадт, где они посетили морской собор и пообщались с гулявшими по площади возле храма людьми, а также осмотрели экспозицию Музея военно-морской славы, который откроется в День ВМФ 30 июля.
На Валаам Путин в предыдущий раз приезжал в июле 2019 года также в компании Лукашенко. Они тогда посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.
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