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Закон о введении в России запрета на операции по смене пола подписан президентом РФ

18:22 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в России запрета на операции по смене пола. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в закон об основах охраны здоровья граждан и дополняет его новой статьей, запрещающей проводить медицинские вмешательства, а также применять лекарства, направленные на смену пола. При этом данный запрет не касается вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

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