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На встрече в ЮАР может быть принято решение, при котором Западу придется считаться с БРИКС

18:53 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности, началась в понедельник в южноафриканском Йоханнесбурге. Об этом сообщил ТАСС Сипо Мбеле, официальный представитель министра в канцелярии президента ЮАР.

«Заседания, которые продлятся два дня, проходят за закрытыми дверями, доступа для медиа нет, — заявил он. — По итогам встречи будет опубликовано коммюнике». Для участия во встрече в ЮАР с рабочим визитом прибыл секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Китай на ней представляет глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. Председательствует министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени.

В свою очередь местная медиагруппа SABC сообщила, что на встрече будет обсуждаться вариант создания механизма тесного сотрудничества стран БРИКС в области безопасности, который может означать, что угроза или нападение на одну из них вызовет ответную реакцию со стороны остальных членов объединения. По ее словам, в случае принятия этого решения БРИКС превратится в силу, с которой Западу придется считаться в большей степени, одновременно будет заложен фундамент для изменения существующего мирового порядка.

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