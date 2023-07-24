Ограничение числа экспортеров бензина поддержал вице-премьер Новак

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер России Александр Новак по итогам совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов поддержал предложения Минэнерго России ограничить количество экспортеров бензина, а также поручил продолжить работу по увеличению объемов предложения топлива на российском рынке, говорится в сообщении правительства.

«По итогам совещания вице-премьер поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортеров бензина, а также поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива на рынке нефтепродуктов, в том числе в рамках биржевых торгов», — отмечается в сообщении.