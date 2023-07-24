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НОВОСТИ

Представители ЧВК «Вагнер» провели встречу с главой МВД Белоруссии

21:20 24.07.2023 Источник: Интерфакс

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков встретился с представителями группы "Вагнер", сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии в понедельник.

"Иван Кубраков встретился с представителями ЧВК "Вагнер"... На повестку дня были вынесены вопросы взаимодействия с частной военной компанией и обучения наших бойцов ее инструкторами", - говорится в сообщении.

Там отметили, что стороны выработали четкий план действий, обменялись мнениями об использовании некоторых видов оснащения.

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