Вероятное продление ограничений на экспорт зерна из Украины Зеленский считает «неевропейским» решением

22:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал абсолютно недопустимым и «неевропейским» возможное продление ограничений в ряде стран ЕС на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября. По его мнению, Европе следует действовать рациональнее.

«Есть очень важная договоренность с Еврокомиссией, что 15 сентября — это крайняя дата существования ограничений нашего зернового экспорта <…>. Абсолютно недопустимое и откровенно неевропейское любое продолжение ограничений. Европа имеет институциональную способность действовать рациональнее, чем закрывать ту или иную границу для того или иного товара», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.