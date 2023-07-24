0
0
100
НОВОСТИ

Вероятное продление ограничений на экспорт зерна из Украины Зеленский считает «неевропейским» решением

22:25 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал абсолютно недопустимым и «неевропейским» возможное продление ограничений в ряде стран ЕС на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября. По его мнению, Европе следует действовать рациональнее.

«Есть очень важная договоренность с Еврокомиссией, что 15 сентября — это крайняя дата существования ограничений нашего зернового экспорта <…>. Абсолютно недопустимое и откровенно неевропейское любое продолжение ограничений. Европа имеет институциональную способность действовать рациональнее, чем закрывать ту или иную границу для того или иного товара», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

23:03 24.07.2023
В Тель-Авиве протестующих против судебной реформы полиция разгоняла водометами
0
8
21:20 24.07.2023
Представители ЧВК «Вагнер» провели встречу с главой МВД Белоруссии
0
266
21:08 24.07.2023
Forbes опубликовал очередной список самых богатых людей мира
0
212
20:20 24.07.2023
Ограничение числа экспортеров бензина поддержал вице-премьер Новак
0
236
18:53 24.07.2023
На встрече в ЮАР может быть принято решение, при котором Западу придется считаться с БРИКС
0
371
18:22 24.07.2023
Закон о введении в России запрета на операции по смене пола подписан президентом РФ
0
337
17:40 24.07.2023
Путин и Лукашенко посетили Валаам
0
386
17:14 24.07.2023
Сергей Собянин утвердил проект здания центра инноваций и импортозамещения в Новой Москве
0
398
17:12 24.07.2023
США планируют кибератаки «под украинским флагом» на критическую инфраструктуру РФ — СБ РФ
0
419
17:06 24.07.2023
Мэр Сергей Собянин: Строительство школы в Некрасовке завершится до конца года
0
366

Возврат к списку