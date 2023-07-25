ВС РФ отразили 10 попыток ВСУ атаковать на краснолиманском направлении

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие группировки войск «Центр» отразили 10 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать ранее утраченные позиции на краснолиманском направлении, потери противника составили свыше 100 человек. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении в районе червонопоповского участка и Серебрянского лесничества штурмовые группы 42-й, 62-й и 66-й механизированных бригад ВСУ предприняли 10 попыток атаковать ранее утраченные позиции. В результате стрелкового боя при поддержке авиации и артиллерии группировки „Центр“ потери противника составили свыше 100 боевиков, 14 военнослужащих сдались в плен, уничтожены 4 боевые машины пехоты, 3 боевые бронированные машины, автомобиль типа пикап», — сказал Савчук.

По его словам, на сватовском направлении огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск «Центр» нанесено поражение штурмовым группам 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. «Уничтожены 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля типа пикап, а также до 30 боевиков противника. <…> В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777 западного производства, три 120-мм миномета. Экипажи тяжелых огнеметных систем „Солнцепек“ нанесли огневое поражение по трем целям, из них — по двум опорным пунктам и районам скопления живой силы противника», — заявил Савчук.