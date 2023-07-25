Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2023 года составит 2%-2,5% ВВП — Силуанов
09:05 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2023 года превысит плановый уровень и составит 2%-2,5% ВВП. При этом у России достаточно ресурсов как для выполнения плановых, так и для дополнительных расходов, возникающих в течение года, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью aif.ru.
Дефицит, согласно прогнозам, в 2023 году составит 2% ВВП (или около 3 трлн рублей), закрыть его предполагается преимущественно за счет заимствований. При этом ожидается, что дефицит бюджета будет постепенно сокращаться до 0,7% в 2025 году.
«Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2%-2,5% ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии. У нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года», — сказал Силуанов.
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