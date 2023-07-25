Грузовик с туристами опрокинулся на Алтае, один человек погиб

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузовик, в кузове которого находились 15 человек, перевернулся в Республике Алтай. Один человек погиб, пятеро пострадали, сообщается в официальном телеграм-канале СУ СК по региону.

«По предварительным данным, утром 25 июля на территории Чемальского района водитель, управляя грузовым автомобилем ГАЗ-66, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, в результате чего пострадали находившиеся в машине туристы. Всего, по предварительным данным, в кузове автомобиля находились 15 граждан, четверо из них и водитель пострадали, один пассажир погиб», — сказано в сообщении.

По данным Следственного комитета, ЧП произошло в Чемальском районе республики Алтай по дороге к Каракольским озерам в районе устья реки Тура.