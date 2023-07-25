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Палата представителей Конгресса США готовится вынести импичмент Байдену — спикер

09:32 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата представителей Конгресса США намерена провести расследование для вынесения импичмента президенту страны Джо Байдену из-за вовлеченности его семьи в коррупционные схемы за рубежом. Об этом в понедельник заявил ее спикер Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) в эфире телеканала Fox News.

«Когда Байден баллотировался в президенты, он сказал американцам, что никогда не говорил о бизнесе. Он сказал, что его семья не получила ни доллара от Китая, но сейчас мы доказали, что это неправда, — сказал Маккарти. — Дело дойдет до расследования для вынесения импичмента, что даст Конгрессу самую мощную власть для получения всей необходимой информации».

По словам спикера нижней палаты американского Конгресса, Байден использует приемы, которых американская политика «не видела со времен Ричарда Никсона». «Он „вооружает“ правительство в интересах собственной семьи и лишает Конгресс возможности вести надзор», — сказал Маккарти. Он выразил надежду, что Палата представителей «доведет дело до конца, до расследования об импичменте, как предполагает американская конституция», чтобы получить ответы на все вопросы.

В мае республиканцы из комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США заявили о получении ими доказательств того, что члены семьи Байдена и связанные с ними лица ранее якобы получали миллионы долларов из-за границы через сеть компаний.

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