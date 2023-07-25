В Воздушных силах Украины признали преимущество России в радиоэлектронной борьбе

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат отметил превосходство российских войск в радиоэлектронной борьбе (РЭБ).

«Далеко опередили нас. Беспилотник не нужно сбивать зенитными ракетами или зенитными орудиями. Можно просто заставить его приземлиться, перехватить средствами РЭБ», — цитирует Игната украинское издание «Страна».

По его словам, Украине следовало раньше начать развивать средства РЭБ. Игнат посчитал это одной из причин, по которой буксует контрнаступление Киева.