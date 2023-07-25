Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 6,75 коп. и составил 90,44 руб.

Котировка евро на Мосбирже опустилась ниже 100 рублей, впервые с 14 июля, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным Мосбиржи на 7:04, евро снижался на 53,5 коп. и находился на уровне 99,96 руб.