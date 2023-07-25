ВСУ стягивают резервы на купянское направление - Марочко

10:20 Источник: Lenta.ru

Вооруженные силы Украины стягивают дополнительные резервы техники и личного состава на купянское направление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что переброска войск ведется через Харьков и Чугуев. Среди бронетехники выявлены как западные, так и советские образцы. В пехоте замечены иностранные наемники. Lenta.Ru