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НОВОСТИ

ВСУ стягивают резервы на купянское направление - Марочко

10:20 25.07.2023 Источник: Lenta.ru

Вооруженные силы Украины стягивают дополнительные резервы техники и личного состава на купянское направление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что переброска войск ведется через Харьков и Чугуев. Среди бронетехники выявлены как западные, так и советские образцы. В пехоте замечены иностранные наемники.  Lenta.Ru

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