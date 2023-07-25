В Пензенской области выросло число заболевших корью
10:32 25.07.2023 Источник: Lenta.ru
Число заболевших корью в Пензенской области увеличилось до 78 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев, сообщается на сайте ведомства.
Как рассказал Космачев, помимо Городищенского района, заболевание зафиксировано в Кузнецке, Пензе, Шемышейке и Неверкине. Он добавил, что ситуация по распространению кори в области остается нестабильной.
Министр подчеркнул, что самым действенным способом предотвратить заболевание остается вакцинация. Он также отметил важность объяснять необходимость прививок, чтобы добиться уровня иммунитета, который позволит предотвратить распространение инфекции.
О том, что в Пензенской области выявили вспышку кори, стало известно 16 июля. Тогда были подтверждены случаи болезни у 67 жителей, еще двое находились под подозрением. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 11:05 25.07.2023
- Минюст США потребовал от Техаса убрать сдерживающий мигрантов плавучий барьер на границе
- 11:00 25.07.2023
- Призывной возраст с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет, без переходного периода
- 10:20 25.07.2023
- ВСУ стягивают резервы на купянское направление - Марочко
- 10:05 25.07.2023
- Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей
- 10:00 25.07.2023
- В Воздушных силах Украины признали преимущество России в радиоэлектронной борьбе
- 09:32 25.07.2023
- Палата представителей Конгресса США готовится вынести импичмент Байдену — спикер
- 09:20 25.07.2023
- Грузовик с туристами опрокинулся на Алтае, один человек погиб
- 09:05 25.07.2023
- Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2023 года составит 2%-2,5% ВВП — Силуанов
- 09:00 25.07.2023
- ВС РФ отразили 10 попыток ВСУ атаковать на краснолиманском направлении
- 23:03 24.07.2023
- В Тель-Авиве протестующих против судебной реформы полиция разгоняла водометами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать