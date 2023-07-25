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Минюст США потребовал от Техаса убрать сдерживающий мигрантов плавучий барьер на границе

11:05 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции США подало жалобу против властей штата Техас в связи с установкой плавучего заграждения на реке Рио-Гранде на границе с Мексикой, использующегося для сдерживания мигрантов. Такие действия местных чиновников нарушают федеральный закон. С такими утверждениями ведомство выступило в понедельник.

Минюст посредством жалобы, поданной в окружной суд в Техасе, намерен «потребовать от штата убрать ограждения и запретить их возведение». «Власти Техаса нарушили федеральный закон, установив барьер на реке Рио-Гранде без получения необходимого разрешения», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Минюст считает, что плавучий барьер «создает угрозу судоходству и общественной безопасности», а также создает «проблемы гуманитарного характера». В документе сказано, что ранее Мексика из-за плавучего барьера выразила протест по дипломатическим каналам, что, по мнению федеральных властей, «может нанести ущерб внешней политике США».

В жалобе говорится, что ранее в июле власти Техаса распорядились установить плавучий барьер — соединенные между собой буи диаметром более одного метра на реке Рио-Гранде на юге штата. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил о планах возвести еще больше барьеров на границе с Мексикой, а также о намерении протянуть колючую проволоку.

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