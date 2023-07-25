Вяльбе подтвердила свою позицию о запрете перехода лыжников сборной России в другие страны
11:20 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила свою позицию о том, что представители сборной России не получат добро на переход в команды других стран. Об этом она сообщила ТАСС во вторник в Ханты-Мансийске, где проходит чемпионат России по лыжероллерам.
«Если это член сборной России, то я не дам такое согласие. Что касается детей, если родители уехали, то что теперь?» — сказала Вяльбе, отвечая на вопрос об отношении к возможным переходам российских спортсменов в сборные других стран.
По ее словам, ожиданий, что сборную России допустят до Олимпийских игр, нет. «Мы особо и не думаем, что нас допустят. Я думаю, что все в сентябре будет, как и у других федераций. Позицию мою все знают: без флага и гимна России мы не будем принимать участие в международных стартах. Что касается именитых спортсменов — кто из известных готов приехать и выступать на стартах в России? Чтобы дома им предъявили что-то, санкции ввели?» — сказала она.
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