Вяльбе подтвердила свою позицию о запрете перехода лыжников сборной России в другие страны

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила свою позицию о том, что представители сборной России не получат добро на переход в команды других стран. Об этом она сообщила ТАСС во вторник в Ханты-Мансийске, где проходит чемпионат России по лыжероллерам.

«Если это член сборной России, то я не дам такое согласие. Что касается детей, если родители уехали, то что теперь?» — сказала Вяльбе, отвечая на вопрос об отношении к возможным переходам российских спортсменов в сборные других стран.

По ее словам, ожиданий, что сборную России допустят до Олимпийских игр, нет. «Мы особо и не думаем, что нас допустят. Я думаю, что все в сентябре будет, как и у других федераций. Позицию мою все знают: без флага и гимна России мы не будем принимать участие в международных стартах. Что касается именитых спортсменов — кто из известных готов приехать и выступать на стартах в России? Чтобы дома им предъявили что-то, санкции ввели?» — сказала она.