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Российская делегация во главе с Шойгу 25–27 июля посетит КНДР

11:32 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу посетит 25–27 июля КНДР для участия в праздновании 70-летия победы корейского народа в войне 1950–1953 годов. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

«25-27 июля по приглашению министерства обороны КНДР российская делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов», — сообщили там.

В ведомстве отметили, что визит будет способствовать укреплению военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.

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