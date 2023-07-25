Собянин: Во всех детских поликлиниках столицы медкарты ведут исключительно в электронном виде

11:26

В Москве в районах Ивановское и Западное Дегунино завершена капитальная реконструкция двух детских поликлиник. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это филиал №4 детской городской поликлиники №122 в Ивановском и филиал №2 детской городской поликлиники №86 в Западном Дегунине.

«Вчера медучреждения приняли первых пациентов. В общей сложности в них получают медицинскую помощь свыше 16 тыс. детей и подростков», – отметил Сергей Собянин у себя в Telegram-канале.

Модернизированные амбулатории привели к новому московскому стандарту поликлиник. В зданиях были заменены все инженерные системы, произведена перепланировка, установлено современное оборудование. Часто посещаемые врачи принимают пациентов на нижних этажах, а кабинеты специалистов и функциональной диагностики по одному профилю находятся рядом. Кроме того, созданы комфортные зоны ожидания для пациентов, а также комнаты отдыха для докторов и медицинского персонала.

Собянин сообщил, что внедрение современных технологий позволило высвободить место, которое раньше занимали регистратуры. «Во всех детских поликлиниках города медкарты теперь ведут исключительно в электронном виде, - отмечает глава города. -Поэтому на месте бывших картохранилищ организуем комнаты профессионального роста, где можно работать с профильной литературой или обсуждать с коллегами медицинские практики».

Территорию вокруг модернизированных поликлиник благоустраивают – прокладывают пешеходные дорожки, устанавливают энергоэффективные фонари и скамейки. В скором времени там высадят деревья и кустарники.