Собянин: Во всех детских поликлиниках столицы медкарты ведут исключительно в электронном виде
11:26 25.07.2023
В Москве в районах Ивановское и Западное Дегунино завершена капитальная реконструкция двух детских поликлиник. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это филиал №4 детской городской поликлиники №122 в Ивановском и филиал №2 детской городской поликлиники №86 в Западном Дегунине.
«Вчера медучреждения приняли первых пациентов. В общей сложности в них получают медицинскую помощь свыше 16 тыс. детей и подростков», – отметил Сергей Собянин у себя в Telegram-канале.
Модернизированные амбулатории привели к новому московскому стандарту поликлиник. В зданиях были заменены все инженерные системы, произведена перепланировка, установлено современное оборудование. Часто посещаемые врачи принимают пациентов на нижних этажах, а кабинеты специалистов и функциональной диагностики по одному профилю находятся рядом. Кроме того, созданы комфортные зоны ожидания для пациентов, а также комнаты отдыха для докторов и медицинского персонала.
Собянин сообщил, что внедрение современных технологий позволило высвободить место, которое раньше занимали регистратуры. «Во всех детских поликлиниках города медкарты теперь ведут исключительно в электронном виде, - отмечает глава города. -Поэтому на месте бывших картохранилищ организуем комнаты профессионального роста, где можно работать с профильной литературой или обсуждать с коллегами медицинские практики».
Территорию вокруг модернизированных поликлиник благоустраивают – прокладывают пешеходные дорожки, устанавливают энергоэффективные фонари и скамейки. В скором времени там высадят деревья и кустарники.
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