Два мирных жителя погибли, один ранен при обстрелах ВСУ левобережья Херсонщины

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два мирных жителя погибли, еще один ранен в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алёшек и Старой Збурьевки на левобережье Днепра, сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

«В результате обстрела в города Алёшки один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения средней тяжести. Также в населенном пункте Старая Збурьевка погиб один мирный житель», — сказал он.