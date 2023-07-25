Два мирных жителя погибли, один ранен при обстрелах ВСУ левобережья Херсонщины
12:05 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два мирных жителя погибли, еще один ранен в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алёшек и Старой Збурьевки на левобережье Днепра, сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.
«В результате обстрела в города Алёшки один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения средней тяжести. Также в населенном пункте Старая Збурьевка погиб один мирный житель», — сказал он.
НОВОСТИ
- 12:32 25.07.2023
- МИД Молдавии попросит посла РФ объяснить назначение антенн на здании диппредставительства
- 12:20 25.07.2023
- РФ будет и без зерновой сделки поставлять зерно и удобрения в Африку — Матвиенко
- 12:00 25.07.2023
- Призывникам запрещается покидать РФ со дня размещения повестки в реестре — поправки
- 11:32 25.07.2023
- Российская делегация во главе с Шойгу 25–27 июля посетит КНДР
- 11:26 25.07.2023
- Собянин: Во всех детских поликлиниках столицы медкарты ведут исключительно в электронном виде
- 11:20 25.07.2023
- Вяльбе подтвердила свою позицию о запрете перехода лыжников сборной России в другие страны
- 11:05 25.07.2023
- Минюст США потребовал от Техаса убрать сдерживающий мигрантов плавучий барьер на границе
- 11:00 25.07.2023
- Призывной возраст с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет, без переходного периода
- 10:32 25.07.2023
- В Пензенской области выросло число заболевших корью
- 10:20 25.07.2023
- ВСУ стягивают резервы на купянское направление - Марочко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать