0
0
74
НОВОСТИ

Два мирных жителя погибли, один ранен при обстрелах ВСУ левобережья Херсонщины

12:05 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два мирных жителя погибли, еще один ранен в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алёшек и Старой Збурьевки на левобережье Днепра, сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

«В результате обстрела в города Алёшки один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения средней тяжести. Также в населенном пункте Старая Збурьевка погиб один мирный житель», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 25.07.2023
МИД Молдавии попросит посла РФ объяснить назначение антенн на здании диппредставительства
0
67
12:20 25.07.2023
РФ будет и без зерновой сделки поставлять зерно и удобрения в Африку — Матвиенко
0
94
12:00 25.07.2023
Призывникам запрещается покидать РФ со дня размещения повестки в реестре — поправки
0
116
11:32 25.07.2023
Российская делегация во главе с Шойгу 25–27 июля посетит КНДР
0
151
11:26 25.07.2023
Собянин: Во всех детских поликлиниках столицы медкарты ведут исключительно в электронном виде
0
149
11:20 25.07.2023
Вяльбе подтвердила свою позицию о запрете перехода лыжников сборной России в другие страны
0
173
11:05 25.07.2023
Минюст США потребовал от Техаса убрать сдерживающий мигрантов плавучий барьер на границе
0
204
11:00 25.07.2023
Призывной возраст с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет, без переходного периода
0
228
10:32 25.07.2023
В Пензенской области выросло число заболевших корью
0
227
10:20 25.07.2023
ВСУ стягивают резервы на купянское направление - Марочко
0
271

Возврат к списку