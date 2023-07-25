РФ будет и без зерновой сделки поставлять зерно и удобрения в Африку — Матвиенко
12:20 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия после прекращения действия зерновой сделки будет выполнять свои обязательства и поставлять зерно и удобрения странам Африки как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Об этом на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Россия будет выполнять свои обязательства, и у нас есть для этого инструменты и возможности, и будет доставлять зерно и удобрения, в том числе и на коммерческой, и на бесплатной основе, африканским странам, которые остро в этом нуждаются», — сказала Матвиенко, комментируя решение России о прекращении зерновой сделки.
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