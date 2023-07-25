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МИД Молдавии попросит посла РФ объяснить назначение антенн на здании диппредставительства

12:32 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии вызовет посла России в республики Олега Васнецова для объяснений по поводу антенн на здании диппредставительства. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«МИДЕИ в тесном взаимодействии с другими компетентными учреждениями анализирует характер и масштабы шпионажа. <…> Посол РФ в Кишиневе будет вызван в министерство для разъяснений по этому вопросу», — говорится в распространенном комментарии ведомства после публикации местных СМИ с обвинениями в адрес диппредставительства.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе министерства, обеспокоенность ведомства вызвала, в частности, публикация молдавского интернет-ресурса «Журнал», в которой выражено недовольство большим числом антенн на зданиях расположенного в центре Кишинева посольства. Журналисты издания полагают, что с помощью специального оборудования в учреждении якобы могут собирать конфиденциальную информацию.

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