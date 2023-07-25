Патрульный корабль «Сергей Котов» отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
13:00 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью во вторник попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» двумя быстроходными безэкипажными катерами. Корабль отразил атаку и уничтожил оба катера, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль „Сергей Котов“ Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря (370 км юго-западнее Севастополя)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «оба дистанционно управляемых катера были уничтожены из штатного вооружения» корабля. «Пострадавших нет. Корабль „Сергей Котов“ Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач», — заключили в военном ведомстве.
НОВОСТИ
- 14:12 25.07.2023
- Более трети россиян согласны на зарплату «в конверте» - опрос
- 14:00 25.07.2023
- Запад беспрецедентно давил на страны Африки перед саммитом с Россией в Петербурге — Песков
- 13:32 25.07.2023
- У РФ есть возможность увеличить государственный долг — Матвиенко
- 13:20 25.07.2023
- Мировой порядок, обеспечивавший стабильность на Южном Кавказе, утрачен — Пашинян
- 13:10 25.07.2023
- Сбер организовал эмиссию цифровых финансовых активов для «Главстроя»
- 13:05 25.07.2023
- Средства граждан в банках РФ в июне выросли, а средства компаний сократились — ЦБ РФ
- 12:58 25.07.2023
- Сбер определил учебные заведения, которые примут участие в развитии GigaChat
- 12:32 25.07.2023
- МИД Молдавии попросит посла РФ объяснить назначение антенн на здании диппредставительства
- 12:20 25.07.2023
- РФ будет и без зерновой сделки поставлять зерно и удобрения в Африку — Матвиенко
- 12:05 25.07.2023
- Два мирных жителя погибли, один ранен при обстрелах ВСУ левобережья Херсонщины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать