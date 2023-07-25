Патрульный корабль «Сергей Котов» отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью во вторник попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» двумя быстроходными безэкипажными катерами. Корабль отразил атаку и уничтожил оба катера, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль „Сергей Котов“ Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря (370 км юго-западнее Севастополя)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «оба дистанционно управляемых катера были уничтожены из штатного вооружения» корабля. «Пострадавших нет. Корабль „Сергей Котов“ Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач», — заключили в военном ведомстве.