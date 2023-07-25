0
0
161
НОВОСТИ

Патрульный корабль «Сергей Котов» отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

13:00 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью во вторник попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» двумя быстроходными безэкипажными катерами. Корабль отразил атаку и уничтожил оба катера, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль „Сергей Котов“ Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря (370 км юго-западнее Севастополя)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «оба дистанционно управляемых катера были уничтожены из штатного вооружения» корабля. «Пострадавших нет. Корабль „Сергей Котов“ Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач», — заключили в военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 25.07.2023
Более трети россиян согласны на зарплату «в конверте» - опрос
0
37
14:00 25.07.2023
Запад беспрецедентно давил на страны Африки перед саммитом с Россией в Петербурге — Песков
0
68
13:32 25.07.2023
У РФ есть возможность увеличить государственный долг — Матвиенко
0
117
13:20 25.07.2023
Мировой порядок, обеспечивавший стабильность на Южном Кавказе, утрачен — Пашинян
0
145
13:10 25.07.2023
Сбер организовал эмиссию цифровых финансовых активов для «Главстроя»
0
145
13:05 25.07.2023
Средства граждан в банках РФ в июне выросли, а средства компаний сократились — ЦБ РФ
0
140
12:58 25.07.2023
Сбер определил учебные заведения, которые примут участие в развитии GigaChat
0
170
12:32 25.07.2023
МИД Молдавии попросит посла РФ объяснить назначение антенн на здании диппредставительства
0
212
12:20 25.07.2023
РФ будет и без зерновой сделки поставлять зерно и удобрения в Африку — Матвиенко
0
224
12:05 25.07.2023
Два мирных жителя погибли, один ранен при обстрелах ВСУ левобережья Херсонщины
0
199

Возврат к списку