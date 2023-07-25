Средства граждан в банках РФ в июне выросли, а средства компаний сократились — ЦБ РФ
13:05 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства компаний в российских банках в июне 2023 года уменьшились на 473 млрд руб., а средства населения увеличились на 816 млрд руб. Об этом говорится в материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2023 года».
«Сокращение корпоративных средств: в июне (-473 млрд руб., -1,0%) произошло в большей степени из-за валютных остатков (-3,6 млрд долларов США, или -289 млрд руб. в рублевом эквиваленте, -3,1%). Средства в рублях также снизились, но в меньшей степени (185 млрд руб., -0,5%). Среди основных причин оттока можно выделить снижение нефтегазовых доходов и налоговые выплаты», — говорится в материалах регулятора.
При этом ЦБ отмечает, что в мае средства населения продолжили увеличиваться — на 443 млрд руб., или на 1,2%, (в мае рост составлял 1,2%) из-за продолжающихся существенных бюджетных выплат.
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