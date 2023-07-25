Мировой порядок, обеспечивавший стабильность на Южном Кавказе, утрачен — Пашинян
13:20 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мировой порядок, который обеспечивал стабильность на Южном Кавказе, теперь не существует.
«Мировой порядок, который обеспечивал стабильность на Южном Кавказе, больше не существует. Каким будет новый миропорядок, никто не знает. В процессе его создания влияние Армении непонятно, а угрозы от неопределенности миропорядка видимы и реальны», — сказал Пашинян во вторник на пресс-конференции.
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