0
0
101
НОВОСТИ

У РФ есть возможность увеличить государственный долг — Матвиенко

13:32 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия может увеличить государственный долг, это не представляет угрозу для бюджета. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

«Полагаю, что у нас, у правительства, есть возможность увеличить государственный долг, здесь тоже нет никаких угроз для бюджета и для финансовой системы», — сказала спикер верхней палаты парламента. Она пояснила, что «сейчас в России минимальный размер государственного долга».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 25.07.2023
Более трети россиян согласны на зарплату «в конверте» - опрос
0
37
14:00 25.07.2023
Запад беспрецедентно давил на страны Африки перед саммитом с Россией в Петербурге — Песков
0
68
13:20 25.07.2023
Мировой порядок, обеспечивавший стабильность на Южном Кавказе, утрачен — Пашинян
0
145
13:10 25.07.2023
Сбер организовал эмиссию цифровых финансовых активов для «Главстроя»
0
145
13:05 25.07.2023
Средства граждан в банках РФ в июне выросли, а средства компаний сократились — ЦБ РФ
0
140
13:00 25.07.2023
Патрульный корабль «Сергей Котов» отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
0
175
12:58 25.07.2023
Сбер определил учебные заведения, которые примут участие в развитии GigaChat
0
170
12:32 25.07.2023
МИД Молдавии попросит посла РФ объяснить назначение антенн на здании диппредставительства
0
212
12:20 25.07.2023
РФ будет и без зерновой сделки поставлять зерно и удобрения в Африку — Матвиенко
0
224
12:05 25.07.2023
Два мирных жителя погибли, один ранен при обстрелах ВСУ левобережья Херсонщины
0
199

Возврат к списку