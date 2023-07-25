У РФ есть возможность увеличить государственный долг — Матвиенко
13:32 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия может увеличить государственный долг, это не представляет угрозу для бюджета. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.
«Полагаю, что у нас, у правительства, есть возможность увеличить государственный долг, здесь тоже нет никаких угроз для бюджета и для финансовой системы», — сказала спикер верхней палаты парламента. Она пояснила, что «сейчас в России минимальный размер государственного долга».
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