Сбер организовал эмиссию цифровых финансовых активов для «Главстроя»
13:10 25.07.2023
Сбер выпустил цифровые финансовые активы (ЦФА) Группы «Главстрой» в форме денежных требований сроком на 30 дней и процентным доходом 9,5% годовых.
Один из крупнейших девелоперов Москвы впервые привлек финансирование с помощью ЦФА. Объем первого пробного выпуска составил 10 млн руб., ГК «Главстрой» рассматривает возможность дальнейших выпусков ЦФА объемом до 500 млн руб.
«Крупнейшие девелоперы проявляют все больший интерес к финансированию своих проектов через эмиссию ЦФА. Рынок ЦФА быстро развивается, расширяется продуктовая линейка цифровых продуктов, предоставляя строительной отрасли новые инструменты инвестирования на рынке жилой и коммерческой недвижимости», – отметила управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами недвижимости Сбербанка Арсен Оганджанян.
«Главстрой» благодарит Сбер за профессиональное сопровождение тестового выпуска ЦФА. В 2023 году мы планируем организацию новых выпусков ЦФА, – рассказала финансовый директор ООО «Главстрой» Элла Худякова. – В настоящий момент «Главстрой» изучает возможности реализации цифрового квадратного метра в строящихся объектах. Токенизация недвижимости расширит возможности физических лиц по инвестированию в жилую недвижимость, а девелоперам позволит увеличить объемы реализации строящегося жилья».
Сбер является одной из аккредитованных платформ, уполномоченных на выпуск ЦФА. Преимущество ЦФА – безопасное проведение сделок: контроль за соблюдением условий решения о выпуске ЦФА обеспечивается смарт-контрактом, соответственно, обязательства контрагентов по сделке с ЦФА исполняются при наступлении определенных обстоятельств без отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон. Информация по сделке с ЦФА хранится в распределенном реестре оператора, действующего под надзором Банка России. Другое важное преимущество данного инструмента – возможность быстро провести эмиссию и размещение.
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