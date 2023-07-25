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Более трети россиян согласны на зарплату «в конверте» - опрос

14:12 25.07.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Опрос: 36% россиян согласны на зарплату «в конверте». Такой низкий уровень толерантности к нарушениям трудового законодательства фиксировался лишь однажды — в апреле 2021 года.

Категорически против серых схем — 43% россиян, значение показателя максимально с 2009 года. Результаты исследования сервис SuperJob предоставил радиостанции «Говорит Москва».

Мужчины соглашаются на зарплату «в конверте» в полтора раза чаще женщин (43% против 27%). Чем старше респонденты, тем чаще они готовы принять подобное предложение: если среди россиян до 34 лет их 34%, то среди старшего поколения — 39%. Потенциально согласных на серый доход больше среди опрошенных, зарабатывающих до 50 тыс. руб. в месяц (41%).

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