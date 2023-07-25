0
0
89
НОВОСТИ

Электросамокатам нужны номера, чтобы можно было наказывать нарушителей — Матвиенко

15:00 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Электросамокаты нуждаются в средствах идентификации, в том числе номерах, чтобы в случае нарушения правил дорожного движения или нанесения травм пешеходам можно было привлечь нарушителя к ответственности. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

«Все-таки надо их (самокаты — прим. ТАСС) идентифицировать. Обсуждается вопрос, чтобы каждый самокат имел номер. Это не для того, чтобы там какой-то формализм, а все-таки если совершен наезд на гражданина, идентификация должна быть, чтобы был номер и всегда можно было привлечь к ответственности того, кто грубо нарушил правила дорожного движения и нанес кому-то травмы», — сказала она.

Матвиенко отметила, что сейчас, когда водитель самоката совершил преступление и скрылся, без опознавательных знаков его привлечь к ответственности сложно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 25.07.2023
Потребительская модель западной цивилизации уходит в прошлое — Патрушев
0
60
15:12 25.07.2023
Песков назвал «чушью» оценки разведок о мятеже Пригожина — СМИ
0
96
14:32 25.07.2023
Парламент КНР снял Цинь Гана с должности главы МИД, Ван И снова занял этот пост — Синьхуа
0
165
14:12 25.07.2023
Более трети россиян согласны на зарплату «в конверте» - опрос
0
183
14:00 25.07.2023
Запад беспрецедентно давил на страны Африки перед саммитом с Россией в Петербурге — Песков
0
220
13:32 25.07.2023
У РФ есть возможность увеличить государственный долг — Матвиенко
0
223
13:20 25.07.2023
Мировой порядок, обеспечивавший стабильность на Южном Кавказе, утрачен — Пашинян
0
258
13:10 25.07.2023
Сбер организовал эмиссию цифровых финансовых активов для «Главстроя»
0
252
13:05 25.07.2023
Средства граждан в банках РФ в июне выросли, а средства компаний сократились — ЦБ РФ
0
239
13:00 25.07.2023
Патрульный корабль «Сергей Котов» отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
0
284

Возврат к списку