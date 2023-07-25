Электросамокатам нужны номера, чтобы можно было наказывать нарушителей — Матвиенко

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Электросамокаты нуждаются в средствах идентификации, в том числе номерах, чтобы в случае нарушения правил дорожного движения или нанесения травм пешеходам можно было привлечь нарушителя к ответственности. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

«Все-таки надо их (самокаты — прим. ТАСС) идентифицировать. Обсуждается вопрос, чтобы каждый самокат имел номер. Это не для того, чтобы там какой-то формализм, а все-таки если совершен наезд на гражданина, идентификация должна быть, чтобы был номер и всегда можно было привлечь к ответственности того, кто грубо нарушил правила дорожного движения и нанес кому-то травмы», — сказала она.

Матвиенко отметила, что сейчас, когда водитель самоката совершил преступление и скрылся, без опознавательных знаков его привлечь к ответственности сложно.