Парламент КНР снял Цинь Гана с должности главы МИД, Ван И снова занял этот пост — Синьхуа

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, парламент) во вторник сместил с должности министра иностранных дел КНР Цинь Гана и вновь назначил на нее главу канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, члена Политбюро Ван И. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, такое решение было принято на 4-й сессии ПК ВСНП 14-го созыва, которая проходит в пекинском Доме народных собраний.