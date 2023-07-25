Песков назвал «чушью» оценки разведок о мятеже Пригожина — СМИ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии газете The Washington Post назвал «чушью» оценки разведок и служб безопасности некоторых европейских стран о ситуации вокруг попытки мятежа, предпринятой ЧВК «Вагнер», и о якобы бездействии российских властей.

Газета The Washington Post опубликовала материал со ссылкой на оценки разведывательных служб о том, что российские службы безопасности якобы предупредили президента РФ Владимира Путина о подготовке возможного мятежа основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным за два-три дня. После этого были предприняты шаги по усилению безопасности нескольких стратегических объектов, включая Кремль, но в остальном якобы никаких мер принято не было, как утверждают источники газеты.

В комментарии The Washington Post Песков назвал оценки разведок «чушью», распространяемой «людьми, у которых нет никакой информации».