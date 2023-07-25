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НОВОСТИ

Потребительская модель западной цивилизации уходит в прошлое — Патрушев

15:32 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Благополучие Запада много лет обеспечивалось за счет выкачивания ресурсов других стран, но сейчас эта потребительская модель западной цивилизации уходит в прошлое. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на заседании в ЮАР высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.

«В настоящее время мир переживает кардинальные перемены. Без преувеличения, решается судьба будущего миропорядка. Уходит в прошлое потребительская по своей природе модель западной цивилизации, чье благополучие на протяжении многих лет обеспечивалось за счет других стран путем выкачивания их ресурсов при полном пренебрежении интересами государств, которые ими обладают», — заявил Патрушев.

По его словам, становление суверенных государств, «готовых решительно отстаивать национальные интересы», ведет к формированию многополярной архитектуры.

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