Судно «Михаил Сомов» село на мель у Земли Франца-Иосифа

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» село на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области. Угрозы затопления нет.

«Поступило сообщение о том, что в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека село на мель экспедиционное судно „Михаил Сомов“. Угрозы затопления нет, разлива топлива нет. На борту 91 человек», — сказали в пресс-службе.