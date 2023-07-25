Судно «Михаил Сомов» село на мель у Земли Франца-Иосифа
16:12 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» село на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области. Угрозы затопления нет.
«Поступило сообщение о том, что в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека село на мель экспедиционное судно „Михаил Сомов“. Угрозы затопления нет, разлива топлива нет. На борту 91 человек», — сказали в пресс-службе.
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