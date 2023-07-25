МВФ скорректировал прогноз по ВВП РФ в 2023 году в сторону повышения до 1,5%
16:32 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал прогноз по росту ВВП России в текущем году в сторону повышения на 0,8 процентного пункта (п. п.) по сравнению со своими апрельскими выводами, до 1,5%. Об этом говорится в представленном во вторник в Вашингтоне докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
«Прогноз по [экономическому росту] России на 2023 год был пересмотрен в сторону повышения на 0,8 п. п., до 1,5%, что отражает объективные данные по розничной торговле, строительству и промышленному производству, которые указывают на сильное первое полугодие. Эту силу объясняет крупное денежно-кредитное стимулирование», — говорится в исследовании.
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