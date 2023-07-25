Российский истребитель повредил американский беспилотник в Сирии, утверждают США
17:00 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский истребитель в Сирии на прошлой неделе якобы пролетел в опасной близости от американского беспилотника и, выпустив тепловые ловушки, нанес тому повреждения. Об этом утверждается в сообщении, опубликованном от имени командующего Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича.
«23 июля 2023 года в 12:23 по времени восточного побережья США (19:23 мск — прим ТАСС) пролетел в опасной близости от американского дрона MQ-9, который выполнял миссию по противодействию ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка „Исламское государство“ — прим. ТАСС), непрерывно беспокоя MQ-9, и выпустил тепловые ловушки, находясь сверху в нескольких метрах от летательного аппарата. Одна из российских тепловых ловушек попала в MQ-9 и серьезно повредила его пропеллер», — говорится в сообщении.
Указывается, что, несмотря на повреждения, беспилотник смог вернуться на базу.
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