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НОВОСТИ

Украина попытается создать новый зерновой коридор после получения F-16 — Кулеба

17:12 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина может воспользоваться поставками американских истребителей F-16 для обеспечения нового маршрута для экспорта своей сельхозпродукции. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала France 24.

«Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России <…> в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем скорее мы их получим, тем скорее сможем запустить новый защищенный коридор», — сказал он.

По его словам, вопрос с поставками истребителей «уже решен», однако на реализацию этих планов потребуется время. Кулеба также сообщил, что Украина продолжит добиваться поставок американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, однако «понимает логику Вашингтона по этой теме».

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