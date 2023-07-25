Украина попытается создать новый зерновой коридор после получения F-16 — Кулеба
17:12 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина может воспользоваться поставками американских истребителей F-16 для обеспечения нового маршрута для экспорта своей сельхозпродукции. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала France 24.
«Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России <…> в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем скорее мы их получим, тем скорее сможем запустить новый защищенный коридор», — сказал он.
По его словам, вопрос с поставками истребителей «уже решен», однако на реализацию этих планов потребуется время. Кулеба также сообщил, что Украина продолжит добиваться поставок американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, однако «понимает логику Вашингтона по этой теме».
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