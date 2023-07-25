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Рост ВВП РФ в этом году, как ожидается, полностью перекроет прошлогоднее снижение — Путин

17:54 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы роста ВВП России в этом году ускорялись от месяца к месяцу, есть все основания полагать, что в 2023 году рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономике.

«Если за весь период, за весь 2022 год ВВП сократился на 2,1 процента, то за январь–май текущего года вырос на 0,6 процента, причем от месяца к месяцу темпы ускорялись: по итогам мая — до 5,4 процента», — сказал глава государства. «Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более 2 процентов», — добавил он.

«Таким образом, этот рост полностью отыграет прошлогоднее снижение», — заключил президент.

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